Tutti in cerca della felicità

Un piccolo "Festival della Felicità" che porterà alla (ri)scoperta di quattro luoghi santilariesi generativi di serenità e di quattro strumenti per costruire il benessere proprio e della comunità. Si terrà oggi dalle 15 alle 19 con ritrovo al centro sportivo PalaEnza (via Piave 9). Bambini, ragazzi, adulti e anziani attraverso 4 giochi a squadre e 3 indizi da risolvere per passare di tappa in tappa, cercheranno la "felicità". Ci si può spostare a piedi e con qualunque mezzo… Al termine del percorso un ottimo rinfresco attenderà partecipanti e vincitori. "Si tratta dell’evento conclusivo di un lungo percorso promosso dal Comune attraverso il progetto ’Comunità Resiliente’, un percorso di ascolto e collaborazione con i cittadini", spiega il vicesindaco Annamaria Giangrandi. Per info e iscrizioni: whatsapp al 339.7759128.

f.c.