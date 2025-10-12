Tutti in fila per la bellezza. Che successo, il sabato del Fai. Oggi si replica in città e a Calerno

Reggia di Rivalta, ma anche il palazzo della Banca d’Italia, in città, e Villa Spalletti Trivelli a Sant’Ilario d’Enza. Sono i luoghi reggiani protagonisti delle Giornate autunnali del Fai, che proseguono anche oggi con visite ed iniziative dopo una giornata – quella di ieri – che ha registrato lunghe code agli ingressi, a testimonianza dell’interesse che suscita ogni anno l’iniziativa del Fondo Ambiente.

A Rivalta a raccontare la storia dei luoghi sono i volontari del Fai e gli "apprendisti ciceroni" delle scuole reggiane coinvolte: il liceo Ariosto-Spallanzani, il Blaise Pascal e lo Zanelli. Un percorso tra storia e contemporaneo, che parte dalla scoperta della vita della corte d’Este nel Settecento, seguendo le orme di Francesco III e Carlotta d’Orléans, per arrivare al progetto di riqualificazione dei giardini storici. I visitatori del parco e della Reggia, per queste Giornate autunnali del Fai, possono utilizzare i rinnovati posti auto nel parcheggio antistante il parco, oggetto di un intervento di riqualificazione appena concluso.

E poi le visite a Villa Spalletti Trivelli a Calerno, arrivando al palazzo della Banca d’Italia, nel centro cittadino, dove ieri sono stati numerosi i visitatori che, in lunga e ordinata fila, hanno atteso il turno per poter accedere allo storico edificio. Le visite guidate si svolgono dalle 9 alle 13 (ultimo ingresso alle 12) e dalle 14 alle 18 (ultimo ingresso alle 17), accessibili senza prenotazione, con corsie preferenziali "salta la fila", agli aderenti Fai. È possibile partecipare con un contributo minimo consigliato di cinque euro, che rappresenta una donazione per sostenere la missione di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale italiano che il Fai persegue dal 1975. Tutti i luoghi aperti e le modalità di partecipazione si trovano su www.giornatefai.it.