Identità a tavola

Valerio Baroncini
Identità a tavola
ReggioEmilia
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Tentato omicidio genitoriOmicidio ModenaIncidente FerraraManifestazione BolognaMaestra 24 anniSagre
Acquista il giornale
CronacaTutti in fila per la bellezza. Che successo, il sabato del Fai. Oggi si replica in città e a Calerno
12 ott 2025
ANTONIO LECCI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Reggio Emilia
  3. Cronaca
  4. Tutti in fila per la bellezza. Che successo, il sabato del Fai. Oggi si replica in città e a Calerno

Tutti in fila per la bellezza. Che successo, il sabato del Fai. Oggi si replica in città e a Calerno

Lunghe code all’ingresso dell’ex Banca d’Italia per le visite guidate nello storico edificio. Possibile ammirare la Reggia ducale, col suo parco recuperato, e Villa Spalletti-Trivelli .

La lunga e paziente. coda che in piazza Martiri del 7 luglio ieri ha atteso per poter accedere all’ex Banca d’Italia. Anche oggi sarà possibile prendere parte all’iniziativa con un contributo minimo di partecipazione

La lunga e paziente. coda che in piazza Martiri del 7 luglio ieri ha atteso per poter accedere all’ex Banca d’Italia. Anche oggi sarà possibile prendere parte all’iniziativa con un contributo minimo di partecipazione

Reggia di Rivalta, ma anche il palazzo della Banca d’Italia, in città, e Villa Spalletti Trivelli a Sant’Ilario d’Enza. Sono i luoghi reggiani protagonisti delle Giornate autunnali del Fai, che proseguono anche oggi con visite ed iniziative dopo una giornata – quella di ieri – che ha registrato lunghe code agli ingressi, a testimonianza dell’interesse che suscita ogni anno l’iniziativa del Fondo Ambiente.

A Rivalta a raccontare la storia dei luoghi sono i volontari del Fai e gli "apprendisti ciceroni" delle scuole reggiane coinvolte: il liceo Ariosto-Spallanzani, il Blaise Pascal e lo Zanelli. Un percorso tra storia e contemporaneo, che parte dalla scoperta della vita della corte d’Este nel Settecento, seguendo le orme di Francesco III e Carlotta d’Orléans, per arrivare al progetto di riqualificazione dei giardini storici. I visitatori del parco e della Reggia, per queste Giornate autunnali del Fai, possono utilizzare i rinnovati posti auto nel parcheggio antistante il parco, oggetto di un intervento di riqualificazione appena concluso.

E poi le visite a Villa Spalletti Trivelli a Calerno, arrivando al palazzo della Banca d’Italia, nel centro cittadino, dove ieri sono stati numerosi i visitatori che, in lunga e ordinata fila, hanno atteso il turno per poter accedere allo storico edificio. Le visite guidate si svolgono dalle 9 alle 13 (ultimo ingresso alle 12) e dalle 14 alle 18 (ultimo ingresso alle 17), accessibili senza prenotazione, con corsie preferenziali "salta la fila", agli aderenti Fai. È possibile partecipare con un contributo minimo consigliato di cinque euro, che rappresenta una donazione per sostenere la missione di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale italiano che il Fai persegue dal 1975. Tutti i luoghi aperti e le modalità di partecipazione si trovano su www.giornatefai.it.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

MuseiGiornata mondiale