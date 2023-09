Tutti in Fonderia, c’è la Festa della Danza

La Fonderia apre le porte alla città – domani e domenica – in occasione della Festa della Danza. La Fondazione Nazionale della DanzaAterballetto (unico centro coreografico nazionale) invita tutti ad avvicinarsi alla danza contemporanea, al mondo hip hop, al circo contemporaneo al balletto classico. E con la Festa della Danza organizza due giorni carichi di iniziative.

Si inizia domani alle 18, con i saluti del sindaco Luca Vecchi, dell’assessora alla Cultura Annalisa Rabitti, del presidente Azio Sezzi e del direttore Gigi Cristoforetti della Fnd.

Parte poi una maratona di performance, anche in collaborazione con Dinamico Festival, diretto da Elena Burani. E ancora: tutti sono invitati prendere parte alla festa danzante allo skatepark di Piazzale Europa.

Domani, dopo i saluti istituzionali, il pubblico ha la possibilità di assistere ad una prova aperta di di Shoot me di Diego Tortelli, sulle musiche degli Spiritualized e la voce di Jim Morrison. Alle 19,15 e alle 20 va in scena Au Fil des Torsions di Lise Pauton. Nello stesso momento è possibile fare un’incursione nel mondo dell’ hip hop con SoaC di Federica Galimberti e Cristiano Buzzi, insieme al musicista Giuseppe Franchellucci. Domenica alle 18 ci sarà la presentazione dei nuovi danzatori della compagnia e della stagione 20232024. Sarà poi aperta al pubblico una prova di Yeled di Eyal Dadon. Alle 19, 30 nella Sala Fusione della Fonderia si potrà assistere a due fra i più conosciuti balletti classici di repertorio del XIX secolo: Spartacus e Lago dei cigni, portati sul palcoscenico dal Nuovo Balletto Classico.

Alle 19 torna la meraviglia del circo contemporaneo con Lise Pauton, Ignacio Tula e Marica Marinoni. Sempre domenica alle 19, la danza approderà alla Bocciofila di via Agosti per raccontare Dal Liscio al Rave: progetto di danza intergenerazionale per il rilancio del ballo da sala. La partecipazione di tanti reggiani è stata il punto di partenza dell’intero percorso tenuto da Lara Guidetti, durato un’intera stagione, che si conclude con questo spettacolo dal titolo ZTA - zona temporaneamente autonoma. Info e intero programma su www.fndaterballetto. it

Stella Bonfrisco