Tutti in piazza con i ritmi cubani Ecco gli eredi di Compay Segundo

In piazza Prampolini stasera - alle 21,30 - si accende al ritmo del Grupo Compay Segundo: il meglio della musica cubana. Titolo del concerto è "Vivelo", dal nuovo album che segna il grande ritorno del Grupo Compay Segundo. Band musicale nata dopo la morte, nel 2003, dell’indimenticabile Compay Segundo: compositore, musicista e cantante cubano, nonché star dei Buena Vista Social Club, che vede i suoi compagni di vita e di palcoscenico continuare il suo progetto: "Tocar música tradicional cubana". "Vivelo" è uscito nell’ottobre del 2022 e gli 8 brani sono stati scritti insieme da Salvador Repilado - figlio, bassista e storico direttore musicale di Compay - e da uno degli astri nascenti cubani, Maikel Dinza, che recentemente ha conquistato il premio "Cubadisco (Cuban Music Victory)". Il disco segna poi una svolta nella carriera della band: conserva la tradizione sonora di Compay mettendo al centro però la musica cubana contemporanea. Dunque una scommessa riuscita per "Vivelo". Lo spettacolo – a ingresso libero – è stato organizzato da Ater Fondazione, con Fondazione Palazzo Magnani e Comune di Reggio Emilia. In casi di maltempo l’appuntamento si sposta al Palazzetto dello Sport , in via Guasco 8. Info: [email protected] www.ater.emr.it Stella Bonfrisco