Tutti in piazza per Dora. Maxi donazione di prodotti: "Aiutiamo i più bisognosi"

Tutti in piazza per l’iniziativa ’Riempi il piatto 2’ a sostegno dell’Emporio Solidale Dora. Ieri piazza Prampolini ha accolto le donazioni di cibo, articoli per la casa e per l’igiene personale che verranno distribuiti dall’emporio alle famiglie e le persone bisognose. I piatti colorati sono stati sistemati a terra sono stati letteralmente riempiti dalla generosità dei reggiani. Una giornata nel segno della solidarietà, accompagnata anche da giochi per bambini e passeggiate culturali.

L’evento è iniziato alle 9 e si è concluso attorno alle 18, con il gran finale alle 20,30 a teatro San Prospero per assistere allo spettacolo “Anna vs Anna”.

LA RACCOLTA FONDI

’CAMBIA 100 STORIE’L’impegno di Dora non si ferma però al singolo appuntamento in piazza: l’emporio ha lanciato la raccolta fondi ’Cambia 100 storie, aiuta Dora’ per estendere il proprio raggio di assistenza. Oggi Dora aiuta 85 famiglie e con questa campagna vuole arrivare a quindici in più. Servono 10mila euro per garantire spesa, supporto educativo, orientamento e una rete che ridia fiducia a queste persone.

Per partecipare basta collegarsi al sito Idea Ginger e cercare il progetto di Dora per effettuare la proprio donazione; la campagna chiuderà il 30 ottobre.

L’INTESA CON L’UNIVERSITÀ

È ufficiale poi l’accordo di collaborazione tra Dora, Unimore ed Er.Go, l’ente regionale per il diritto allo studio che offre interventi e servizi agli studenti universitari della regione. La convenzione, sottoscritta nei giorni scorsi, è stata presentata ufficialmente venerdì mattina alla sede dell’emporio, in viale Trento Trieste. È il luogo in cui Dora opera al fine di sostenere persone che attraversano momenti di difficoltà, arginando in tempo utile la discesa verso la povertà e permettendo di assestarsi in fasi complesse. Un orizzonte che ora si allarga al mondo universitario: i dettagli sono stati illustrati e commentati dal prorettore della sede reggiana di Unimore, Giovanni Verzellesi, da Giovanni Rinaldi di Er.Go, dal presidente dell’Emporio Solidale Dora, Emilio De Pascale, e dal presidente del Consiglio Comunale di Reggio, Matteo Iori.

La nuova collaborazione punta a sviluppare progetti comuni a sostegno degli studenti e della comunità locale. Uno degli obiettivi è intercettare studenti in difficoltà economica, offrendo loro accesso ai servizi di Dora in cambio di alcune ore di volontariato ogni mese. Verranno anche attivati percorsi di analisi e studio sull’impatto di Dora in termini di riduzione dello spreco alimentare e della relativa impronta ambientale.

La collaborazione ambisce poi allo svolgimento di corsi di marketing per rafforzare la promozione dell’emporio presso aziende medie e grandi, incentivando il volontariato d’impresa e percorsi di sostegno continuativi, oltre alla co-progettazione assieme al Dipartimento di Scienze della Vita di Unimore di momenti formativi e laboratori che coinvolgano anche le famiglie seguite da Dora. Non ultima, l’attivazione di tirocini e tesi di laurea legati ai temi della solidarietà, della sostenibilità e della lotta allo spreco.