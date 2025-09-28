Le risposte di Birmingham

Le risposte di Birmingham
Tutti in piazza per Dora. Maxi donazione di prodotti: "Aiutiamo i più bisognosi"

Emporio Solidale in prima fila anche per gli studenti: c’è l’accordo con Unimore. Prosegue la campagna di raccolta fondi per arrivare ad assistere 100 famiglie.

L’evento ’Riempi il piatto 2’ di ieri in piazza, organizzato dall’Emporio Solidale Dora

Tutti in piazza per l’iniziativa ’Riempi il piatto 2’ a sostegno dell’Emporio Solidale Dora. Ieri piazza Prampolini ha accolto le donazioni di cibo, articoli per la casa e per l’igiene personale che verranno distribuiti dall’emporio alle famiglie e le persone bisognose. I piatti colorati sono stati sistemati a terra sono stati letteralmente riempiti dalla generosità dei reggiani. Una giornata nel segno della solidarietà, accompagnata anche da giochi per bambini e passeggiate culturali.

L’evento è iniziato alle 9 e si è concluso attorno alle 18, con il gran finale alle 20,30 a teatro San Prospero per assistere allo spettacolo “Anna vs Anna”.

LA RACCOLTA FONDI

’CAMBIA 100 STORIE’L’impegno di Dora non si ferma però al singolo appuntamento in piazza: l’emporio ha lanciato la raccolta fondi ’Cambia 100 storie, aiuta Dora’ per estendere il proprio raggio di assistenza. Oggi Dora aiuta 85 famiglie e con questa campagna vuole arrivare a quindici in più. Servono 10mila euro per garantire spesa, supporto educativo, orientamento e una rete che ridia fiducia a queste persone.

Per partecipare basta collegarsi al sito Idea Ginger e cercare il progetto di Dora per effettuare la proprio donazione; la campagna chiuderà il 30 ottobre.

L’INTESA CON L’UNIVERSITÀ

È ufficiale poi l’accordo di collaborazione tra Dora, Unimore ed Er.Go, l’ente regionale per il diritto allo studio che offre interventi e servizi agli studenti universitari della regione. La convenzione, sottoscritta nei giorni scorsi, è stata presentata ufficialmente venerdì mattina alla sede dell’emporio, in viale Trento Trieste. È il luogo in cui Dora opera al fine di sostenere persone che attraversano momenti di difficoltà, arginando in tempo utile la discesa verso la povertà e permettendo di assestarsi in fasi complesse. Un orizzonte che ora si allarga al mondo universitario: i dettagli sono stati illustrati e commentati dal prorettore della sede reggiana di Unimore, Giovanni Verzellesi, da Giovanni Rinaldi di Er.Go, dal presidente dell’Emporio Solidale Dora, Emilio De Pascale, e dal presidente del Consiglio Comunale di Reggio, Matteo Iori.

La nuova collaborazione punta a sviluppare progetti comuni a sostegno degli studenti e della comunità locale. Uno degli obiettivi è intercettare studenti in difficoltà economica, offrendo loro accesso ai servizi di Dora in cambio di alcune ore di volontariato ogni mese. Verranno anche attivati percorsi di analisi e studio sull’impatto di Dora in termini di riduzione dello spreco alimentare e della relativa impronta ambientale.

La collaborazione ambisce poi allo svolgimento di corsi di marketing per rafforzare la promozione dell’emporio presso aziende medie e grandi, incentivando il volontariato d’impresa e percorsi di sostegno continuativi, oltre alla co-progettazione assieme al Dipartimento di Scienze della Vita di Unimore di momenti formativi e laboratori che coinvolgano anche le famiglie seguite da Dora. Non ultima, l’attivazione di tirocini e tesi di laurea legati ai temi della solidarietà, della sostenibilità e della lotta allo spreco.

