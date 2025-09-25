Tutti in piazza per la Flotilla: "Se attaccano scioperiamo"

"Toccano la Flotilla, toccano tutti e tutte". Dopo il presidio a sostegno del popolo palestinese indetto dalla Cgil venerdì scorso, 19 settembre, davanti alla prefettura e lo sciopero e mobilitazione nazionale di lunedì, proclamati dai Sindacati di base e organizzata su Reggio dall’Assemblea reggiana per la Palestina, che ha visto scendere in strada migliaia di persone e bloccare per alcune ore la circonvallazione, anche qui, come in molte altre città italiane, non si fermano le proteste pro Gaza.

In seguito all’attacco di droni alla Flotilla, pare con ordigni incendiari, bombe sonore e altre sostanze chimiche non ben identificate, avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì, mentre si trovava in acque internazionali al largo di Creta e diretta verso Gaza, il ‘Global movement to Gaza Italia’ ha proclamato, ieri, lo stato di agitazione permanente partendo da Roma, per chiedere che venga garantita la sicurezza alle imbarcazioni e agli equipaggi, composti tutti da volontari civili, da parte del Governo. A Reggio ha accolto ancora una volta l’appello l’Assemblea reggiana per la Palestina, che ha chiamato tutti gli attivisti e i cittadini a convergere al presidio permanente in piazza Prampolini, dalle 18,30. "Difendiamo i nostri equipaggi in mare – hanno domandato gli organizzatori –, non lasciamoli soli. Chiediamo protezione per i nostri compagni". In piazza si sono alternate tra le duecento e le quattrocento persone, appartenenti a diverse organizzazioni ma anche cittadini comuni, legati al mondo cattolico, a quello comunista e a quello dell’attivismo non collegato a partiti. Oltre all’Assemblea reggiana, hanno aderito gli spazi sociali, Europa for Peace, il Partito comunista dei lavoratori, i Comitati emiliani antifascisti, Montagna antifascista, Bds Reggio Emilia, l’associazione ’Schierarsi’, il Movimento nonviolento (di Pasquale Pugliese), diversi insegnanti della scuola e il sindacato Cgil.

"Abbiamo fatto eventi e scioperi e, nel caso in cui la Flottilla sia di nuovo attaccata – ha detto ieri dal presidio il segretario reggiano Cgil, Massimo Sesena –, o gli venga impedito di portare aiuti, o vengano arrestati i grandi eroi che la compongono, proclameremo lo sciopero nazionale generale, come Cgil e con chi vorrà starci. Da qualche settimana abbiamo iniziato ad entrare nella storia, per cambiarla".