Tutti in pista con la musica anni ’90

Pronti a rivivere la magia degli anni ‘90 con uno degli eventi più attesi della stagione: "La Domenica Pomeriggio degli Anni ‘90" di Tuttareggio. Dopo il successo dello scorso anno, domani torna l’appuntamento al Piccolo Redas di Montecchio.

Questo evento non è solo una festa, ma un autentico viaggio nel tempo, pensato per chi quegli anni li ha vissuti. L’atmosfera è quella delle domeniche pomeriggio di un’epoca d’oro, quando le discoteche reggiane erano il fulcro del divertimento e della socialità. "E quest’anno - si legge in una nota - Tuttareggio promette di superare ogni aspettativa, riportando sul palco i dj Dr Cerla, Corrado Boni e Mauro Chianese". La scorsa edizione è stata un successo, con centinaia di persone pronte a cantare e ballare come ai tempi del Domino e dell’Adrenaline. Quest’anno, il Piccolo Redas diventerà ancora una volta il punto d’incontro per tutti gli over 35 che desiderano ritrovare la leggerezza e il ritmo che solo gli anni ‘90 sapevano regalare.

Per essere inseriti in lista riduzione (ingresso 12 euro con consumazione) è sufficiente inviare il proprio nome e cognome via WhatsApp al 342-6806031 .

Ma è possibile riservare un tavolo chiamando direttamente il Piccolo Redas al 346-0601968 . Si parte alle 15 e ci si diverte fino alle 20.