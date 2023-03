’Tutti in pista’ di Cavezzo e l’Hockey donano un defibrillatore per la comunità di Prato

Il commissario straordinario del Comune di Correggio, Salvatore Angieri, ha ricevuto in municipio i rappresentanti di "Tutti in pista" di Cavezzo e del Correggio Hockey, Maurizio Neri e Rolando Vezzani, per ricevere in dono un defibrillatore acquistato grazie ai fondi raccolti con una serata benefica organizzata alla sala "Il Quadrifoglio" a Prato di Correggio. Il defibrillatore sarà collocato sotto al portico antistante la stessa sala e vicino alla palestra, al servizio della comunità di Prato, in un’area di frequente passaggio, vicino al centro della frazione correggese.