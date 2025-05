Tutti insieme per salvare la "Casa Comune"

Il cambiamento climatico è uno dei problemi più gravi del nostro pianeta: aumentano le temperature, si sciolgono i ghiacciai, ci sono sempre più incendi e tempeste violente. Gli animali e le piante faticano ad adattarsi e anche noi esseri umani siamo colpiti da questi mutamenti.

Molti di questi problemi sono causati dalle attività dell’uomo: le fabbriche, le automobili e l’uso di combustibili fossili (come carbone, petrolio e gas) producono grandi quantità di gas serra, che intrappolano il calore nell’atmosfera. Anche se la situazione è grave, non tutto è perduto. Ad esempio, possiamo cambiare le nostre abitudini: andare in bicicletta anziché in auto, riciclare correttamente, ridurre il consumo di plastica e risparmiare energia. Se ognuno fa la sua parte, possiamo proteggere la Terra.

Anche Papa Francesco aveva parlato di questo problema nella sua enciclica "Laudato si’", dicendo che dobbiamo prenderci cura della nostra "casa comune" per vivere in modo più semplice e rispettoso. Noi su questo fronte siamo molto impegnati: stiamo lavorando infatti a un progetto europeo eTwinning dal titolo "The climate and us", con alunni di Cipro, Grecia e Spagna. Desideriamo un futuro migliore, con un pianeta sano e vivibile per tutti. Insieme possiamo fare la differenza. Il cambiamento climatico è una sfida grande, ma possiamo affrontarla con coraggio, collaborazione e speranza.

Classe III B