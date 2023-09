Tutti pronti al Mondiale del Fungo. Sabato 7 consegna delle pettorine

Febbrile attesa per l’avvio della nona edizione del Campionato Mondiale del fungo che si terrà a Cerreto Laghi domenica 8 ottobre. Nato da un’idea di Fra’ Ranaldo, il Mondiale del fungo è organizzato ogni anno dal Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano ed i Briganti di Cerreto, in collaborazione con l’associazione ‘A passeggio nel bosco’e Geoticket s.r.l. con il patrocinio del Comune di Ventasso, impegnati nell’organizzazione gli operatori turistici di Cerretoaghi e non solo. Il Mondiale del Fungo si rivela anche una grande festa che celebra i prodotti del bosco. Infatti nei ristoranti del luogo si propongono menu tipici a base di funghi a prezzi speciali, nei boschi escursioni guidate organizzate dalle guide ambientali del territorio, presso la tensostruttura mostra micologica a cura dell’associazione ‘A passeggio nel Bosco’ e tante iniziative con mercato artigianale ed eno-gastronomico. Sabato mattina consegna pettorine presso la tensostruttura ai piedi delle piste dove sarà allestita la mostra micologica a cura dell’associazione "A passeggio nel Bosco". Poi alle ore 17 presso il Park Hotel un convegno su: "Da raccoglitori a custodi". Conduce dottor Marco Montanari, agronomo e micologo con relatori quali l’ecologo ricercatore Andy Taylor, presso il James Hutton Institute di Aberdeen, il botanico Costantino Bonomi, dal 2008 responsabile della Sezione Botanica del Muse, curatore dei giardini botanici, della serra tropicale e dell’erbario del Muse, fondatore della Banca Germoplasma del Trentino. Alle ore 18 presso l’Igloo aperitivo in allegria con i ragazzi di "Radio Sentenza".

Domenica 8 ottobre alle ore 7 ritrovo per partenza competizione presso la tensostruttura, dalle 8 alle 12 svolgimento gara, ore 15 proclamazione del vincitore e premiazioni. Il successo della straordinaria ed unica manifestazione è affidato all’abilità dei cercatori di funghi che quest’anno hanno, tra l’altro, la fortuna di trovare una buona presenza di porcini.

Settimo Baisi