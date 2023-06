Tutti sul Po a vedere i fuochi Brescello: c’è il nipote di Fernandel

Molte le feste stasera nel Reggiano. Particolarmente atteso il PiroPo di Boretto, con lo show dei fuochi d’artificio a tempo di musica che si specchiano nel grande fiume, al lido del paese. L’ingresso costa 5 euro (gratis fino a 12 anni di età), comprese le persone dirette a ristoranti e bar affacciati sul fiume. Dalle 19 apre l’area truck food, mentre dalle 20 iniziano le esibizioni degli artisti di strada in attesa dello show pirotecnico e musicale a cura di Piroitaly, che inizia subito dopo le 23. A Santa Vittoria di Gualtieri stasera e domani torna la Sagra della costina, nel grande cortile di Palazzo Greppi, con animazione musicale dalle 21,30. A Guastalla, al parco del Gruppo sportivo Tagliata, stasera ballo liscio con Diego Zamboni. A Reggiolo la festa della birra, al parco dei Salici, con "Notti Magiche", ricordando i tempi del Marabù, domani sera un tributo a Vasco con la Diapason Band. A Bagnolo la festa dello sport all’oratorio di Pieve Rossa: stasera dalle 19 i balli del Dream Dancing, alle 22 il concerto dei Take2, domani il concerto dei Dejablues, lunedì serata pro Grade. A Pieve Saliceto di Gualtieri stasera la festa dei 50 anni del circolo Ligabue con una tortellata e il concerto del corpo bandistico Medesani di Boretto. A Cavriago sagra di San Giovanni con una "Notte" in centro tra musica, punti ristoro, spazi per bambini, alle 22 il recital "Vademecum per ridere dove ci verrebbe da piangere" di Mariapia Timo, il concerto della President Band e dj set. A Brescello prosegue il Film Festival, oggi e domani, con un omaggio a Ivano Marescotti, l’incontro con Manon Contandin Fernandel, nipote dell’attore che impersonò don Camillo, proiezione di film, gastronomia in piazza, incontri.