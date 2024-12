Tutti sul tappeto volante tra le dune del deserto

C’è "Un diamante allo stato grezzo", stasera alle 21 al teatro di Casalgrande, con la compagnia "T per Tendone" che propone uno show diretto dalla regia di Maicol Ferrari con la direzione corale di Mercedes Piqueras, le coreografie di Agnese Ambrogi e Arianna Nobili.

Nella favolosa città di Agrabah vive Aladdin, un ladruncolo dal cuore d’oro, accompagnato in tutte le sue scorribande dagli amici Babak, Omar e Kassim. La principessa Jasmine, figlia del sultano, sogna di essere libera di vedere il mondo e stare con il suo popolo. Durante una fuga da palazzo, Jasmine incontra Aladdin e i due si innamorano. Ma a tramare alle loro spalle c’è il perfido gran visir Jafar, accompagnato dal suo assistente Iago. I due cercano di trovare il diamante allo stato grezzo, che possa permettere di penetrare nella favolosa Caverna delle meraviglie e impossessarsi della lampada.

Un musical per trasportare tutta la famiglia tra le dune del deserto, viaggiando sul tappeto volante in compagnia di T per Tendone e i quaranta interpreti in scena. Il gruppo teatrale protagonista della serata è nato come compagnia nel 2020 che conta ad oggi ragazzi dai 14 ai 30 anni, che salgono sul palco per esprimere le proprie emozioni e il proprio essere. "Per noi il Tendone è simbolo di casa perché è il luogo dove siamo nati e anche quello in cui ci ritroviamo per fare le prove e per passare del tempo insieme", dicono dalla compagnia.

Per informazioni e prenotazioni: tel. 0522-1880040 e 334-2555352 oppure con un messaggio mail a info@teatrodeandre.it). Prevendite possibili anche su vivaticket.

Antonio Lecci