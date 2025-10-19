Tutti uniti per la pace. Oltre 600 i presenti al corteo

"Non deve esserci una via per la pace. È già la pace a essere una via". Sono le parole di uno dei vari interventi ascoltati ieri pomeriggio alla marcia "Un Fiume di Pace", organizzato a Guastalla da Comuni e associazioni di tutto il distretto della Bassa Reggiana, partendo da piazza Mazzini, in centro storico, per arrivare al locale lido Po. Almeno 6-700 le persone di ogni età che hanno aderito all’iniziativa, con la presenza pure dei sindaci degli otto Comuni dell’Unione della Bassa. E poi le scuole, i gruppi Scout Agesci, Auser, Anpi, Pro loco, Centro Primo Maggio, Avis, il Museo del Truciolo, gruppi di Protezione civile, Caritas, Anffas… Ad aprire il percorso a piedi è stato il gruppo dei giovani scout, reggendo una maxi bandiera con i colori della pace. A seguire i rappresentanti delle istituzioni, della Camera del lavoro, delle varie sezioni dell’Anpi, le associazioni "Un bambino per amico", Università popolare "Il pane e le rose", la comunità Laudato Sii di Novellara, Slowfood Reggio, gli istituti scolastici del territorio… Il lungo corteo ha inizialmente percorso un tratto di via Gonzaga, ma anche viale Po: non sulla pista ciclopedonale ma occupando la carreggiata. E questo ha costretto a bloccare il traffico proveniente o diretto al ponte, con qualche inevitabile disagio durante il transito del colorato corteo. La manifestazione si è conclusa sul prato accanto al chiosco "Peace in Po", con autorità e relatori a parlare dalla piccola collinetta di fronte al fiume, che ha fatto da degna cornice alla partecipata manifestazione, tra un canto di pace (la celebre "Imagine" di John Lennon) e alcune frasi contro la violenza e contro tutte le guerre. I partecipanti sono stati invitati a portare i colori e i simboli della pace, trasformando la marcia in un "fiume" multicolore e solidale, "per dimostrare che la Bassa Reggiana è pronta a marciare insieme per i valori di pace e fratellanza".

Antonio Lecci