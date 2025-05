Tutti vogliono respirare il Multiplo: c’è il record di 75mila ingressi

Prestito di libri, fumetti, giochi e videogame, musica, film ed opere d’arte. Spazi per giocare e chiacchierare, per leggere il giornale o studiare, per navigare sul web o assistere un concerto, per frequentare corsi di musica o di nuove tecnologie nel laboratorio digitale. Ma anche sostegno allo studio, conferenze, festival.

Nuovi record per il Centro Culturale Multiplo che nel 2024 ha totalizzato oltre 75mila ingressi. Numeri da città, che rispecchiano la qualità e la quantità delle proposte, oltre che il senso di benessere che il lussureggiante parco di 10mila mq e la struttura (2.800mq) trasmettono alle centinaia di persone che ogni giorno lo frequentano. I solerti bibliotecari hanno realizzato un Report statistico in cui in 68 pagine vengono analizzati in modo puntuale i dati di fruizione: uno strumento per meglio tarare le politiche dell’amministrazione comunale, ma anche per rendere orgogliosi i cavriaghesi che con le loro tasche pagano un servizio davvero speciale, dove anche il volontariato è una parte attivissima.

Lo scorso anno nei circa 250 giorni di apertura gli utenti che hanno usato il servizio di prestito sono stati ben 7.559 (in crescita rispetto al 2023); tra questi, 3.941 sono stati quelli che si sono recati direttamente al Multiplo (in calo gli adulti). Il numero di documenti disponibili era di oltre 53mila sugli scaffali, oltre ai 18mila in magazzino: tutto ciò ha generato oltre 67mila prestiti, circa 268 al giorno… Nel 2024 è nata anche una collezione di libri "itineranti" nel paese. Non solo: sono state realizzate circa 460 attività alle quali vanno aggiunti 73 appuntamenti fuori dal Centro: scuole, Cinema 900, Sala Civica, Cimitero Napoleonico, ecc (nel 2023 erano stati 80) e 125 utilizzi di spazi del Multiplo. Per quello che riguarda i corsi, ne sono stati organizzati 26 (nel 2023 erano stati 34).

La spesa corrente del 2024 "è aumentata principalmente in funzione delle entrate derivanti da bandi e contributi, finalizzate allo svolgimento di attività o allo sviluppo di servizi, che rispetto all’anno precedente sono più del doppio". Grazie a vari bandi "la spesa per il funzionamento a carico del Comune è stata inferiore rispetto al 2023".

Nel Multiplo lavorano 14 dipendenti comunali (spesa complessiva 477mila 500 euro), mentre il servizio giochi è stato gestito dalla Coop Accento (costo 60mila euro). Il budget assegnato al Multiplo per l’acquisto documenti è stato di 18mila euro, a cui vanno aggiunti 5.455 euro per abbonamenti e riviste. Ma la qualità dei servizi è tale che il Ministero della Cultura ha trasferito ben 9mila euro, usati per l’acquisto di libri. Nel corso del 2024 il Multiplo ha acquistato 2.294 documenti, il 63,6% per gli adulti. "I materiali non idonei sono stati destinati alla vendita, generando risorse per nuovi acquisti". Oltre ai volontari, tanti cittadini hanno contribuito attraverso donazioni di libri, dvd e giochi. Si segnalano anche donazioni da parte di aziende e mecenati.

Francesca Chilloni