Tuttinsieme, il paese è un museo diffuso

Santa Vittoria di Gualtieri ha una nuova associazione. Si chiama "Tuttinsieme", fondata da una quarantina di cittadini del paese. Il direttivo è guidato da Annamaria Bigliardi, con Elisa Landini vicepresidente e Rossana Gilocchi segretaria. L’anno scorso Comune e associazione Prodigio hanno organizzato incontri sulle radici storiche di Santa Vittoria: Cooperazione, Musica, Acqua e Comunicazione. La storia della Cooperativa Agricola, i Violini di Santa Vittoria, l’alluvione del 1951, don Lorenzo Manfredi inventore del tubo a raggi catodici alla base della trasmissione multipla. Da questo cammino partecipato è scaturita l’idea di dar vita al progetto Museo Diffuso per documentare la storia del paese. E così è nata "Santa Vittoria Tuttinsieme" che vuole sostenere anche feste ed eventi tradizionali del luogo. Proprio in occasione della Sagra dell’Ottava di Pasqua, in programma in questo fine settimana, l’associazione si presenta con tre mostre al piano terra della scuola su museo diffuso, foto storiche di classi scolastiche e scatti di fotografi contemporanei, aperte fino a domenica. Inaugurazione stasera nel cortile della scuola, con le note della banda locale.

a.le.