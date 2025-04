Tutto ciò che porta vita è benvenuto

Alla fine, dopo l’intoppo comunicativo delle giostre spuntate in sordina su buona parte del parcheggio Zucchi (nessuno lo sapeva a inizio settimana, soprattutto non lo sapevano i cittadini che sono rimasti in coda nell’ingorgo della circonvallazione), il luna park ha aperto davvero; con un taglio del nastro baciato da una giornata a dir poco perfetta e quel sapore di amarcord che solo lo zucchero filato e gli autoscontri sanno dare. Era dagli anni Ottanta che i baracconi non si vedevano nell’esagono. E se proprio ai giardini pubblici non era possibile riportarli, forse è anche finito il tempo di fare gli schizzinosi a ogni costo: tutto ciò che porta vita, colore e famiglie in centro storico è benvenuto.