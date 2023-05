Tutto fermo da 34 anni Adesso manca il piano B

di Francesca Chilloni

Un gioco dell’oca politico che dura da oltre 34 anni, quello della diga di Vetto, sulla cui plancia è entrata di forza una nuova pedina che sta sbaragliando le altre: quella dei cambiamenti climatici, che hanno portato anche in Emilia-Romagna forti e persistenti periodi di siccità costellati da temporali tanto violenti quanto sporadici. La stessa quantità annua di acqua meteorica cade oggi sulla Val d’Enza in poche ore, con la necessità di conservarla per i mesi in cui in cielo non si avvista una nuvola.

Le acque del Po, inquinate oltre che costose da pompare e distribuire a monte, non sono una soluzione così come il prelievo dalle falde sotterranee, sempre più scariche oltre che inquinate. L’attuale ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini pare abbia adottato la Diga come sua bandiera, ma qualora oggi stesso iniziassero i lavori, passerebbero anni prima di poterne trarre benefici. Anni di siccità ampiamente previsti ma da affrontare senza un piano B, senza che siano stati attuati altri interventi di breve-medio termine per sostenere l’elevato il fabbisogno idrico della Food-Valley, le cui produzioni tipiche agricole sono il più prezioso marchio del made in Italy, in primis il Parmigiano-Reggiano.

Della diga a Vetto si iniziò a parlare già nel 1860, ma solo negli anni ’80 si redasse il progetto, firmato dal ’guru delle dighe’ Claudio Marcello. Quel progetto è tuttora perfetto: sbarramento ’in materiali sciolti’ alla stretta di Vetto; altezza 83 metri; volume invasato 102 milioni di mc di acqua. Fu costruito il ’taglione’ (la base in cemento) ma il 16 agosto 1989 un decreto del Ministero dell’Ambiente sospese i lavori, prescrivendo una serie di interventi accessori (come il contenimento delle frane in Val d’Enza).

Da allora nulla fu più fatto, né per completare la diga né per trovare soluzioni alternative. Eppure nella Risoluzione dell’Autorità di Bacino del Po del 5 novembre 1991 inoltrata al Ministero si può leggere: "Nel bacino di utenza potenziale dell’invaso è riconosciuto un forte deficit idrico per i diversi fabbisogni e un notevole grado di competitività tra i diversi utenti… Vaste aree… sono caratterizzate da problemi di qualità connessi con la contaminazione da nitrati e altri inquinanti delle falde dell’alta pianura e con la scadente qualità naturale di quelle di bassa pianura".

Tre decenni la politica e gli enti pubblici hanno lasciato passare senza muovere un sasso, bloccate da veti incrociati, con le associazioni di categoria (agricole e non) a loro volta paralizzate dai bilanciamenti politici. E nessun soggetto privato (ad esempio Agac-Enia-Iren) ha trovato interesse economico nel far proprio il progetto Marcello e la gestione della centrale idroelettrica. Col manifestarsi del Climate Change, nel novembre 2019 la Regione ha affidato all’Adbpo (Autorità bacino Po) l’incarico di predisporre uno studio finalizzato a individuare le strategie per rispondere alla domanda idrica, indicando un bacino da 27 milioni di mc sul torrente Enza. Infine a dicembre 2023 il Governo Draghi ha stanziato (su pressing della Regione) un finanziamento di 3,5 milioni per lo studio di fattibilità tecnico economico dell’opera: costi preventivati oltre 200 milioni, oltre a 4 milioni annui per la manutenzione.