Tutto il crinale appenninico a piedi: 25 ragazzi da Villa Minozzo a Ventasso

Esperienza fantastica per 25 ragazzini tra i 13 e i 16 anni che, accompagnati dalle guide dell’Asinaria di Reggio, hanno trascorso una settimana in cammino attraversando l’arco appenninico dal comune di Villa Minozzo a quello di Ventasso. Come ha spiegato il responsabile Massimo Montanari, si tratta di un percorso estivo battuto ogni anno per far conoscere ai ragazzi l’ambiente appenninico.

Hano fatto parte della comitiva anche un paio di asinelli che aiutano a trasportare un po’ di materiale alleggerendo il carico ai ragazzi. Tra gli accompagnatori ci sono anche docenti che spiegano la flora e la fauna che i partecipanti alla camminata incontrano durante il viaggio passando da una valle all’altra con la vegetazione che cambia.

Il gruppo in cammino dell’associazione Asinara è partito 10 giorni fa da Civago, ha attraveresato la Val Dolo e proseguendo sul crinale, ha raggiunto il Passo di Pradarena. Quindi proseguendo sempre per tappe con pernottamenti autogestiti all’aperto, i giovani camminatori, accompagnanti dalla musica per alleviare la fatica, hanno raggiunto Cerreto Laghi e Pratizzano, passando per Vallisnera dove sono stati accolti affettuosamente. Il viaggio dopo aver toccato il Ventasso e Cervarezza, si è concluso domenica scorsa a Costa de’ Grassi con una grande festa. Si tratta di un’iniziativa straordinaria dell’associazione Asinara di Reggio Emilia che si ripete ogni estate e che ha come obiettivo, quello di far conoscere l’ambiente e di come viverlo nel rispetto della natura.

C’è anche l’incertezza delle condizioni meteo, ma la musica che accompagna il gruppo aiuta a superare allegramente ogni difficoltà.

s.b.