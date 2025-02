Tutto il paese in lutto per il dottor Catellani. Ieri l’ultimo saluto

Un intero paese ieri mattina ha dato il suo ultimo saluto allo storico medico Lino Catellani, punto di riferimento per tanti cittadini. Aveva 99 anni ed è stato uno dei primi medici lavorare all’ospedale Franchini, dal 1964 ha iniziato il servizio di medico di base. Molto amato e apprezzato non soltanto per la sua bravura ma anche per l’umanità che metteva nel curare i pazienti, li supportava ed era sempre disponibile ad ogni chiamata. "Grazie dottore per le premure che hai avuto per noi fratellini quando la mamma ti chiamava anche di notte. Ti accompagno nel tuo ultimo viaggio con una preghiera" lo ricorda Cinzia Fantuzzi. "Un professionista valido e generoso. Ho avuto modo di conoscere Lino da bambino e da collega. Un abbraccio a te e a tutta la famiglia, grazie per l’aiuto e i consigli che mi hai sempre dato" è il ricordo del sindaco Fausto Torelli. Catellani lascia le figlie: Teresa ed Elisabetta, quest’ultima apprezzatissimo cardiologa al Franchini, i generi Salvatore e Camillo, i nipoti Manuel, Lucrezia, Martina, Davide e Alice, i pronipoti Leilani, Sofia, Leonardo e Nicola.

Nina Reverberi