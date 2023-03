Tutto il paese si mobilita nella rappresentazione della via Crucis

Proseguono le prove per la sacra rappresentazione della Via Crucis a Carpineti grazie al Comune, che ha messo a disposizione uomini e mezzi, e alla straordinaria partecipazione di decine di figuranti, che hanno risposto al casting lanciato nei mesi scorsi. Tra questi, gli Amici dei Motori, Bailando por la Vida e il Gruppo storico folkloristico Il Melograno. I quadri rappresentativi della vita di Gesù si susseguiranno occupando l’intera area di San Vitale rendendola di fatto un vero e proprio palcoscenico. Le letture liberamente tratte dai Vangeli faranno da filo conduttore nella narrazione che sarà intervallata da musiche e canti della tradizione liturgica. I preparativi si stanno svolgendo a Carpine ormai da molte settimane creando il giusto clima tra i vari protagonisti, siano personaggi principali o semplici figuranti. È previsto l’utilizzo di un numero molto misurato di arredi puntando prevalentemente a mettere in risalto gli aspetti naturalistici del luogo per l’occasione dominato dallo svettare delle tre croci del monte. Nella giornata dell’evento, l’accesso all’area della Pieve di San Vitale sarà agevolato da una navetta, predisposta dall’amministrazione comunale. Dalle 10 alle 19 il pulmino partirà dalla piazzola posta alla base di Via Varigolo per salire sino allo storico pianoro erboso. È previsto un senso unico da Passo del Vo in direzione di Santa Caterina con possibilità di parcheggio delle macchine sul lato della strada.

s.b.