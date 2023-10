Tutto iniziò con un pit stop...

Una chiamata a Enzo Ferrari nel ’75 dopo un disastroso pit stop di Niki Lauda: "Se interessa possiamo realizzare degli avvitatori pneumatici solo per voi…". È iniziata così la storia in Formula 1 della Dino Paoli che attualmente fornisce le pistole ad aria compressa per i cambi gomme a tutti e 10 i team in griglia.