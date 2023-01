Tutto l’Appennino in lutto per la scomparsa di Claudio Palladini

Addio a Claudio Palladini, deceduto a soli 55 anni, compiuti da pochi giorni. Era nato, infatti, il 3 gennaio del 1968 a Modena. Da giovane si era trasferito con la famiglia nel paese d’origine, Levizzano di Baiso, dove poi ha sempre vissuto. A stroncare la sua ancor giovane vita è stata una grave malattia che gli era stata diagnosticata un paio di anni fa e contro la quale "ha combattuto come un leone fino alla fine", raccontano gli amici. Claudio era conosciuto per aver lavorato tanti anni da artigiano come lattoniere, ultimamente invece era impiegato presso la "Gastronomia Piccinini" a Muraglione di Baiso. Nutriva un grande amore per gli animali, in particolare i cavalli, le sue passioni erano andare a cavallo e in moto. Persona buona, altruista, sempre allegra e di compagnia, aveva tanti amici e per la sua simpatia e voglia di vivere era conosciuto con diversi soprannomi, tra cui ‘cavallo pazzo’, o con il diminutivo ‘Palla’. Claudio (nella foto) era sempre disponibile adoperandosi anche per aiutare gli altri, infatti era volontario della Protezione civile, con la quale si è recato diverse volte a prestare soccorso in diverse zone terremotate, ad esempio all’Aquila. La notizia della sua scomparsa ha destato profondo cordoglio nel paese e tra i suoi numerosi amici. "Era una persona davvero speciale - sottolinea una sua amica, Marina -, è stato un onore conoscerlo. Era impossibile annoiarsi con lui, sempre solare ed educato, con un cuore grande e una voglia di vivere come pochi". Lascia la mamma Narda, di 90 anni, i fratelli Felice, Giordano e Marco, la sorella Camilla, i nipoti, i pronipoti e i parenti. I funerali avranno luogo domani partendo dalle camere ardenti dell’ospedale Sant’Anna , per giungere alla chiesa di San Cassiano, dove, alle 10, sarà celebrata la santa messa, indi si proseguirà per il cimitero locale. I familiari ringraziano anticipatamente i presenti.

Giuliana Sciaboni