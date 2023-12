Tutto Mozart al Valli con il violino di Prytchin

Il concerto di questo sera, nella Stagione dei Teatri, porta alle 20,30 sul palco del Valli l’Orchestra del Pomo D’Oro, con Maxim Emelyanychev, che dal 2016 ne è il direttore principale e il violino di Aylen Prytchin, per un programma interamente mozartiano, che accosta i due generi del concerto solistico e della sinfonia. La Haffner (1782), scintillante ed euforica, e la haydiniana Linzer (1783), composta in meno di una settimana, appartengono alla serie delle sei ultime sinfonie che Mozart realizza dopo il trasferimento a Vienna, sei capolavori che portano a coronamento il sinfonismo mozartiano nel decennio della piena maturità. Brillantezza e la purezza delle linee cantabili caratterizzano il Concerto K 216, il primo dei cinque concerti per violino – composti a Salisburgo nel 1775 da un Mozart ventenne – a entrare stabilmente in repertorio.

Fondato nel 2012, Il Pomo D’Oro è caratterizzato da un’autentica e dinamica interpretazione delle opere e delle composizioni strumentali del periodo Barocco e Classico. L’ensemble collabora con direttori del calibro di Riccardo Minasi, Maxim Emelyanychev, Stefano Montanari, George Petrou, Enrico Onofri e Francesco Corti. Il violinista russo Aylen Pritchin si è affermato negli ultimi anni come uno dei giovani astri nascenti più interessanti e versatili della scena concertistica internazionale. Nato a San Pietroburgo, Aylen Pritchin ha iniziato a suonare il violino all’età di sei anni e più tardi è stato ammesso al Conservatorio Tchaikovsky di Mosca, dove ha studiato con Eduard Grach. Biglietti interi: 40, 35, 30, 20 euro.

