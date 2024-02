Tutto pronto: oggi prima sfilata del Carnevale

Tutto pronto a Castelnovo Sotto per la prima delle quattro sfilate allegoriche del carnevale del Castlein, la storica festa giunta ormai alla sua edizione numero 136. Un evento che, come tradizione, oggi alle 14,30 si apre con la consegna delle chiavi della città, che passano dal sindaco Francesco Monica al Castlein, la maschera simbolo del carnevale locale, che per un mese potrà "governare" sul paese della Bassa.

L’edizione 2024 della manifestazione è rappresentata, come sempre, da un nuovo disegno, in questo caso realizzato da Gabriele Vergnani, studente dell’istituto Chierici di Reggio, scelto per dare un simbolo grafico alla festa: in primo piano ha raffigurato il Castlein con in spalla la grande chiave della città. Lui stesso fa un gesto d’invito porgendo la mano in avanti come per trasportare chi guarda dentro l’ambientazione. Dietro di lui c’è la chiesa della Madonna, simbolo di aggregazione della comunità. Intorno ci sono maschere e bambini che si divertono in un clima goliardico. E c’è attesa per vedere in sfilata i grandi carri e le mascherate preparate in mesi di lavoro dai volontari delle varie scuderie, che si contendono l’ambito Gonfalone del carnevale. In scena i campioni in carica de La Montagnola con "Il diavolo veste la Montagnola", sfidati da "Club 69-Classe 96" con "Finché suocera non ci separi", i "Saber" con "Top Gun Saber", la "Belvedere 3.0" con "Arca 3.0", l’"Olimpia 2" con "Tasse e tributi, che Robin ci aiuti", la "Junior" con "Totem al Carnevale.", la "Fiac" con "Fuori dal nido" e l’Avis con "Olè". I ragazzi del Sap, con la scuderia "Amigos Locos", presentano "Mostro di cioccolato". Presenti pure due carri dei genitori dei bambini delle scuole dell’infanzia "Girasole-Palomar" (con "I diavoletti") e "Villa Gaia" ("Animali straordinari"). L’associazione Botteghe della Rocca partecipa con "Botteghe trottoline… con ribelli trotterelli". Le sfilate, sempre meteo permettendo, sono previste nelle quattro domeniche del mese. E sarà la terza domenica, il 18 febbraio, a prevedere la premiazione del carro e della scuderia ai quali assegnare il Gonfalone. Saranno premiati pure la migliore maschera singola e la migliore mascherata di gruppo. Oggi in scena pure il gruppo storico degli sbandieratori "Città di Castiglion Fiorentino" con musici, tamburi e chiarine in un corteo medievale spettacolare per le vie del centro.