Tutto pronto per la fiera di San Vitale

Scatta domani la millenaria fiera di San Vitale a Carpineti. Due giorni tra le prelibatezze tradizionali locali, storia, giochi, spettacoli, musica, divertimento. Già oggi però c’è il “pre-fiera”: dalle 17, “I Grilli”, divertimento a tre ruote per bambini, banchetti di artigianato locale e sala giochi anni ‘80-‘90.

Stasera la grande festa anni ‘50 in piazza della Repubblica dalle 20 fino a notte con la musica dal vivo “Boogie Airlines Esibizioni” della scuola di ballo Movet oltre all’esposizioni di auto d’epoca americane.

Domani la fiera entra nel vivo. Dal mattino i banchetti riempiranno tutta via Crispi lungo il centro del paese. In piazza della Repubblica dove ci saranno gli stand gastronomici e le associazioni dei produttori locali. Sempre nella piazza centrale, alle 19,30 ci sarà il momento istituzionale con il taglio del nastro del sindaco Giuseppe Ruggi, per l’inaugurazione ufficiale della kermesse che continua alle 20,30 con un’esibizione di danza aerea acrobatica a cura di Onda della Pietra e dalle 22 con la serata musicale anni ‘80-‘90 “Marabù Celebration”.

Mentre al parco Matilde, dal pomeriggio, spazio per i più piccoli con truccabimbi, pony, tiro con l’arco, dimostrazioni di protezione civile e croce rossa.

Domenica, ultimo giorno con un calendario ricchissimo. Si parte al mattino con la camminata di 7,5 km “Sentieri Comuni” e il tour di Mtb/E-Bike (25/30 km) coi bikers locali (partenza alle 8,30 dal Parco Matilde). Oltre a banchetti e stand lungo il paese, protagonista assoluto sarà l’erbazzone, o meglio lo Scarpasoun, di cui Carpineti è patria.

Alle 17 in piazzetta Matilde, di fianco al municipio, degustazioni di erbazzone e vini a cura della cantina Albinea Canali. E con il particolare show cooking dello chef Silvano Mazzoli, già cuoco personale dell’ex primo ministro britannico Tony Blair. Mazzoli - che ama definirsi “lo chef ribelle” o “lo chef dei castelli” (ora è titolare del Borgo BiancoMatilde sulla rocca di Sarzano, in passato aveva rilevato il castello di Carpineti dove con una clamorosa protesta si incatenò contro la chiusura della strada) - porterà il suo Scarpasoun rivisitato, poi a tempo di musica e soprattutto bendato, disosserà un pollo in dieci minuti e taglierà le verdure per preparare il ragù, sempre senza vedere.

Alle 18 Clementina Santi presenterà il libro “Erbazzone Scarpazzone”, alle 19 il premio “Indovina lo Scarpazzone”. Alle 20 lo spettacolo teatrale “Il pilota è servito”, alle 21,30 il concerto “Meid in England” e si chiude alle 23,15 con gli spettacolari fuochi d’artificio.