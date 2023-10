Tutto regolare con le uscite in tangenziale?

Ferrarini

Come Alleanza Civica abbiamo presentato un mese fa una interrogazione per capire se sia corretto, in occasione dei concerti al campovolo, utilizzare come uscita dalla tangenziale un cancello retrostante un distributore di benzina.

Ad oggi non abbiamo ancora avuto risposta, per di più ora si parla di un nuovo concerto nei prossimi giorni. L’amministrazione può garantire che sia una scelta che rispetta tutti i canoni di sicurezza? Vigili del Fuoco e Prefetto che siedono al tavolo del Comitato per l’ordine pubblico cosa ne pensano?

Abbiamo poi presentato una nuova interrogazione per capire il motivo per cui i parcheggi pubblici intorno allo stadio (oltre mille posti auto), sempre in occasione dei concerti, vengono fatti gestire da privati mediante semplice concessione di occupazione di area pubblica (con un canone di 4.700 euro per un’area già destinata a parcheggio), invece che bandire una gara per l’assegnazione del servizio.

Per di più, come si concilia questa gestione con l’ordinanza che prevede nello stesso periodo e negli stessi spazi il divieto di sosta con rimozione?