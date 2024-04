U15, impresa a Pisa. Ko nel derby per l’U17

Positiva trasferta toscana per le giovanili della Reggiana. A far festa è l’Under 15, che sbanca in rimonta col punteggio di 2-1 il campo del Pisa: di Puccio e Kapplani le reti che valgono il blitz e permettono ai granata di centrare la seconda vittoria della loro stagione, portandosi a -4 dai rivali di giornata in classifica.

Sempre contro i nero-blu arriva un pareggio per l’Under 16: l’undici allenato da Alfonso Cammarata ferma gli avversari sull’1-1 grazie alla rete di Begolli.

Non c’è gloria per l’Under 17 nel derby dell’Enza: a Collecchio è il Parma ad imporsi di misura, trovando il gol vittoria a 15’ dal triplice fischio finale, ma il divario in classifica (tra le due contendenti ci sono 30 punti, coi ducali quarti e la Reggiana all’ultimo posto) non s’è praticamente visto. Chiusura dedicata alle due formazioni Under 13, sconfitte rispettivamente 4-1 e 3-1 dai pari età del Bologna.

d.r.