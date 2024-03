U19, ko con onore a Milano. U17 da applausi contro Ostia

Ko con onore per l’Under 19 (16) che, nonostante sei assenze quasi tutte nel reparto lunghi, perde 87-97 contro Milano (34), una delle favorite per lo scudetto; decisivo il break di 14-29 nel secondo quarto. Unahotels: Camara, Faye n.e., Suljanovic O. 24, Beltrami, Bonaretti 18, Mainini 2, Obayagbona 7, Suljanovic I. 10, Bardelli, Fornasiero 7, Manfredotti A. 5, Manfredotti L. 14. All. Menozzi.

Hurrà da applausi nel girone Interregionale per l’Under 17 (4) che supera la capolista Ostia Lido (6) per 99-86 e lancia così un segnale forte alle contendenti per il pass delle finali nazionali. Pratica virtualmente chiusa già a fine primo quarto (36-21 al 10’) con i laziali che accorciano nel finale (79-57 al 30’). L’Under 15 (30) in scioltezza per 57-91 a Fidenza (16) dominando in tutti i periodi di gioco (16-22, 28-45, 43-68) e restando in piena corsa qualificazione.

c.c.