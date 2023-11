Ubriachi al volante, la Polstrada ritira cinque patenti

Sette conducenti sorpresi a guidare in stato d’ebbrezza e cinque patenti ritirate. Sono gli esiti dei controlli straordinari messi in campo dalla polizia stradale reggiana, nella notte fra venerdì e sabato scorso, nell’ambito dell’operazione finalizzata ad evitare e prevenire le stragi sulle strade. Sono stati 59 i conducenti controllati; di questi, quattro sono stati denunciati all’autorità giudiziaria. Inoltre, un automobilista è stato pizzicato al volante con una patente scaduta da diverso tempo. Tre i conducenti sottoposti, a campione, ai test salivari per verificare in pochi minuti l’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti, tutti risultati negativi. Test che si sono svolti grazie al contributo fondamentale del medico della polizia di Stato, Patrizia Lodato che ha lavorato in un furgone mobile nel quale sono state anche eseguite visite accurate per valutare l’alterazione psicofisica dei conducenti fermati.

Sotto la guida del comandante provinciale Ettore Guidone, gli agenti della Polstrada hanno svolto una serie di posti di blocco. E, ringraziando il questore Giuseppe Maggese, per il grande lavoro di sinergia con il medico della Polizia di Stato, il comandante Guidone ha sottolineato "l’importanza della responsabilità individuale e della consapevolezza dei conducenti sulle conseguenze pericolose dell’abuso di alcol e droghe. L’obiettivo primario di queste azioni è quello di preservare la vita e la sicurezza di tutti gli utenti della strada, promuovendo una guida responsabile e consapevole. Invitiamo tutti i cittadini a fare la loro parte, rispettando le leggi sulla guida e adottando comportamenti responsabili per contribuire a garantire la sicurezza stradale".