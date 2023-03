Ubriaco aggredisce i passanti e i carabinieri: arrestato

Ubriaco, ha aggredito i passanti e anche i carabinieri in centro. Un 48enne romagnolo, residente a Reggio, è stato arrestato con le accuse di minaccia, violenza e resistenza a pubblico ufficiale nonché lesioni personali. Erano le 15 di giovedì quando l’uomo si trovava in via Guasco in stato di alterazione alcolica. Ha cominciato a importunare alcuni cittadini: uno di questi ha raccontato di essere stato schiaffeggiato all’improvviso e senza motivo, mentre un altro di essere stato insultato e spintonato; da qui l’allarme al 112 che ha inviato sul posto una pattuglia con due militari che hanno localizzato l’uomo in via dei Servi. Qui sono scesi dall’auto di servizio e lo hanno fermato per chiedergli i documenti, ma l’uomo ha colpito uno dei due con uno schiaffo sulla mano per poi torcergliela, infine ha spintonato entrambi, calciando al basso ventre l’altro collega. Si è reso quindi necessario l’intervento in ausilio di una Volante della questura e alla fine, il 48enne è finito in manette, mentre i due carabinieri sono dovuti ricorrere alle cure mediche al pronto soccorso dal quale sono stati dimessi con tre giorni di prognosi. L’uomo, processato ieri per direttissima, difeso ha spiegato in aula di avere problemi di dipendenza di lungo corso e che in quel momento fosse nervoso. Il suo avvocato Antonella Corrente – premettendo che avesse precedenti datati – ha chiesto di non applicare misure in quanto non ci fossero i presupposti e in subordine l’obbligo di firma anche per consentirgli di continuare a lavorare. Il pm aveva chiesto obbligo di firma e di dimora notturno, mentre il giudice Sarah Iusto ha disposto l’obbligo di firma.