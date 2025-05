Ubriaco, aggredisce la barista

Nonostante la sua carta di pagamento non fosse funzionante, ha tentato di portarsi via due bottiglie di birra da un bar, sabato sera in centro a Brescello. E, in stato di ebbrezza, non ha esitato a colpire una barista 52enne alla schiena per poi spingerla contro una parete, facendola finire in ospedale per un successivo lieve malore. Il titolare del bar ha poi fermato un uomo, 58anni di origine tedesca e senza fissa dimora", dichiarato in arresto dai carabinieri per rapina impropria. L’uomo è comparso ieri davanti al giudice Luigi Tirone per la direttissima. È apparso avere qualche difficoltà. Ha raccontato di aver detto alla barista di non avere soldi, di essersi preso da solo le bibite, di essersele viste togliere dalla donna e di essere stato picchiato da 5 uomini poi andati via. L’uomo ha patteggiato 1 anno e 6 mesi, pena sospesa.