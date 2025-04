Ubriaco alla guida e aveva droga a casa. Patteggia la pena

Ha patteggiato un anno e dieci mesi il 36enne reggiano che non aveva rispettato l’ordine di fermarsi dato dalla volante e aveva proseguito su uno scooter Yamaha T Max, superando i 100 chilometri orari in città e risultando ebbro con un valore di 2,4 grammi al litro. Il giovane era stato trovato anche con stupefacenti in casa, reato contestato con la recidiva. L’accordo sulla pena è stato trovato davanti al giudice Giovanni Ghini tra la Procura e l’avvocato difensore Alessandro Occhinegro.

Per il 36enne erano scattate le manette dopo la mezzanotte del 28 marzo per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di droga ai fini di spaccio. Alla guida del ciclomotore aveva ignorato l’ordine della polizia di accostare in via Lungo Crostolo, per poi sgommare sulle vie bagnate dalla pioggia e con scarsa illuminazione: seppur inseguito dalla volante aveva fatto manovre pericolose.

Una volta raggiunto dai poliziotti, si era opposto all’apertura dello sportello della ’pantera‘ e aveva dato gomitate e pugni ai colleghi sopraggiunti. Dalla perquisizione domiciliare erano emersi 31 grammi di cocaina, 17 di hashish e 4 di marijuana, bilancini di precisione e ritagli di borse di plastica, materiale tenuto dentro un marsupio sotto un tavolo. al.cod.