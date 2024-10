Ubriaco alla guida, tenta di sfuggire ai controlli: giovane denunciato

Automobilista ubriaco fugge al controllo. Nei giorni scorsi alla polizia locale dell’Appennino Reggiano sono giunte segnalazioni di manovre pericolose di un’auto nel centro di Castelnovo Monti, in contromano anche sulla statale 63. Il veicolo è stato intercettato nel centro di Castelnovo da una pattuglia in servizio serale che procedeva a controllare il mezzo assieme ai carabinieri. A bordo dell’auto due giovani residenti in Appennino in evidente stato di alterazione. L’automobilista è stato sottoposto al test dell’etilometro con esito positivo: il giovane ha poi compiuto manovre pericolose per guadagnarsi la fuga con l’aiuto dell’amico. Agenti e carabinieri hanno rischiato di essere investiti. Nella serata del 10 ottobre il mezzo è stato nuovamente intercettato a Castelnovo con a bordo il giovane: è stato denunciato con le accuse di guida in stato di ebrezza, resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di sottoporsi agli accertamenti per l’uso di sostanze stupefacenti. Contestata pure la guida con patente ritirata.