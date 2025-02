Ubriaco col foglio rosa, cadde in moto con un’amica. Svolgerà lavori di pubblica utilità in Croce Rossa

Ha risarcito la ragazza che trasportava, con la quale è rimasto in rapporti di amicizia. Ed è stato ammesso dal giudice Michela Caputo (foto) ai lavori di pubblica utilità in Croce Rossa per undici mesi. Se la messa alla prova avrà esito positivo, il reato sarà dichiarato estinto. Comincerà così a breve il periodo di rieducazione per il reggiano Matteo Sansone, oggi 23enne, studente e lavoratore. Ubriaco e ancora con il foglio rosa, caricò l’amica 17enne su uno scooterone Yahama per fare un giro notturno nelle strade basse tra Reggio e Scandiano, ma non riuscì a mantenere a lungo il controllo del mezzo: finirono fuori strada, schiantandosi in un campo contro un albero.

Lei, che non indossava il casco, rimase in rianimazione per poi affrontare un lungo percorso di riabilitazione. Dall’incidente, che avvenne alle 3,30 della notte del 27 settembre 2020 in via Forlanini a Roncadella, sono scaturiti due procedimenti a carico del giovane.

Figurava la guida in stato di ebbrezza - aveva un tasso di 1,09 grammi al litro - con le aggravanti di aver circolato di notte e provocato il sinistro. Poi lesioni verso la giovane, che intanto è stata risarcita dall’assicurazione del proprietario della moto, aggravate anche dal fatto che lui, allora non patentato, era sottoposto all’esplicito divieto di portare passeggeri in sella con sé, e non fece indossare il casco all’amica.

La richiesta di messa alla prova avanzata dall’avvocato difensore Vera Sala - ieri sostituita dall’avvocato Stefania Musi - ieri è stata accolta: ai cinque mesi mesi di lavori utili dati dal gip per la guida in stato di ebbrezza se ne sono aggiunti altri sei. Il giovane intende così restituire alla società un po’ delle cure che vennero prestate a lui e alla 17enne dal personale sanitario.

