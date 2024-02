Ubriaco e a torso nudo sul sagrato del duomo

È stato arrestato per essersi spogliato sul sagrato del duomo, completamente ubriaco, nel pomeriggio di mercoledì, urlando frasi senza senso.

Non contento, avrebbe anche aggredito i poliziotti che lo avevano avvicinato sul posto per calmarlo.

Erano circa le 16.30 quando una Volante, transitando in piazza Prampolini, ha notato un uomo che si stava togliendo i vestiti restando a torso nudo davanti alla Cattedrale.

Alla vista degli agenti il marocchino di 33 anni, con numerosi precedenti, avrebbe iniziato a inveire contro di loro, anche a causa del suo stato di ebbrezza. L’uomo avrebbe poi iniziato a strattonare uno dei poliziotti, causandogli una distorsione della spalla sinistra, per poi sputare sul volto di un altro operatore. A quel punto è stato immobilizzato e trasportato al pronto soccorso per le necessarie cure.

Il 33enne, clandestino e senza fissa dimora, con precedenti per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, è stato dunque arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate.

Ieri mattina davanti al giudice Sarah Iusto (nella foto sopra) è stato convalidato arresto e applicata la misura dell’obbligo di firma quotidiana.

Lo straniero – difeso in aula dall’avvocato Elisabetta Strumia – si è scusato davanti al giudice per averle "recato nuovamente disturbo" e ha ammesso di aver agito così dopo aver bevuto una intera bottiglia di vodka.

