Ubriaco e senza biglietto. Insulta gli agenti: denunciato

Venerdì sera gli agenti della Squadra Volanti della Polizia di Stato sono intervenuti sui binari della stazione storica di Reggio a seguito della segnalazione, effettuata da un capotreno, di un uomo molesto a bordo di un treno in arrivo, seppur privo di regolare titolo di viaggio.

Si tratta di un 24enne, originario di Napoli e ubriaco, il ragazzo è stato notato mentre discuteva animatamente con il capotreno disturbando gli altri passeggeri. Alla vista dei poliziotti, andava ancor di più in escandescenza continuando a riferire di avere regolare biglietto anche se, successivamente, si accertava che il biglietto in possesso del giovane non fosse per il treno su cui viaggiava bensì per un bus in partenza dalla stazione di Bologna in direzione Napoli.

Fatto scendere dal treno, che ha potuto riprendere la marcia dopo un ritardo di oltre 20 minuti, i poliziotti hanno portato il ragazzo in Questura per le attività di accertamento. Durante il tragitto, più volte ha insultato gli agenti arrivando persino a minacciarli di morte, ed è stato denunciato per minaccia a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico di servizio, nonché sanzionato amministrativamente per ubriachezza molesta.