Ubriaco, esce dalla finestra: ferito

Diversi gli interventi dei soccorsi sanitari dovuti a problemi legati agli effetti di abuso di alcolici. Nella Bassa sono state un paio le operazioni di soccorso che hanno coinvolto anche le forze dell’ordine.

A Rolo, alla stazione ferroviaria in centro paese, sono dovuti intervenire l’ambulanza della Croce rossa di Reggiolo con l’autoinfermieristica di Correggio per un uomo di 48 anni, che era in preda a un "coma etilico". Sono intervenuti i soccorsi per prestare le prime cure, mentre il paziente appariva in condizioni piuttosto critiche. Dopo i primi trattamenti sanitari è sembrato dare segni di ripersa. Ma è stato comunque trasportato in ospedale a Guastalla, in condizioni di media gravità.

Poco prima, a Castelnovo Sotto, un uomo sessantenne ha invece cercato di uscire da casa attraverso la finestra, al primo piano di un edificio. Un suo familiare, di fronte a uno stato di ebbrezza piuttosto evidente, aveva cercato di evitare che l’uomo potesse uscire dall’abitazione, per motivi di sicurezza. Ma lui, per nulla intenzionato a restarsene in casa, ha tentato di scendere da una finestra. Ma nella manovra ha perso l’equilibrio ed è rovinato al suolo da un’altezza di almeno tre metri. Sono intervenuti l’ambulanza della Pubblica assistenza e personale sanitario per prestare le prime cure. L’uomo ha riportato un serio trauma a una gamba ed escoriazioni varie. Non è in pericolo di vita. E’ stato portato al Santa Maria Nuova di Reggio. Sul posto sono interventi anche i carabinieri per gli accertamenti.

Antonio Lecci