Ubriaco in escandescenza. Danni ai tavoli di un locale

Ubriaco ha danneggiato la distesa di un ristorante nel quartiere Gattaglio. Poi all’arrivo della polizia che lo ha fermato, è stato trovato in possesso di droga che nascondeva in tasca.

È successo nella notte tra venerdì e sabato scorso quando alcuni residenti hanno allertato la questura segnalando la presenza di un uomo che, visibilmente alterato, stava dando fastidio. Sul posto sono arrivate le Volanti. Ma lui, alla vista degli agenti, ha cominciato ad urla e a scaraventare un tavolo con la base in marmo della distesa estiva del locale ‘Gataj degusteria-bottega’ distruggendolo.

Le forze dell’ordine sono riusciti a bloccarlo per poi portarlo in caserma dov’è stato identificato e perquisito. Il 55enne italiano, pluripregiudicato, è stato trovato con 8 grammi di hashish. Per lui è scattata infine una denuncia, in stato di libertà, per danneggiamento e sanzionato per ubriachezza molesta nonché detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.

"Non abbiamo commenti da fare su quanto accaduto – spiega il titolare del Gataj – Si tratta di un episodio, messo in atto da una persona con problemi di tossicodipendenza. Certo, ci ha dato fastidio, ma i danni per fortuna sono stati limitati. Non vogliamo però che questi fatti possano gettare ombre sul nostro quartiere perché porterebbe le persone a scoraggiarsi a venire".

dan. p.