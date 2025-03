Ubriaco litiga coi clienti al bar. Fermato con lo spray urticante

Si è presentato completamente ubriaco al Café Borsa, in piazza della Vittoria. Accompagnato fuori, ha iniziato a urlare rivolto ad alcuni giovani clienti di un’altra attività vicina: la polizia Municipale l’ha fermato spruzzando lo spray al peperoncino. Il fatto è avvenuto ieri attorno alle 14, orario di chiusura del mercato: "È entrato e si è seduto al tavolo dove c’era già una cliente – raccontano Fabio e Daniele Melis (Café Borsa) –. Lo abbiamo accompagnato fuori con calma". Una volta uscito, i titolari hanno chiamato la Municipale. Intanto l’uomo è caduto, da solo, rialzandosi solo dopo diversi minuti. "Era troppo ubriaco – continuano –. Con già gli agenti sul posto, ha iniziato a urlare senza ragione contro dei ragazzi che erano in distesa qui, nel locale a fianco". Incontenibile, l’uomo sarebbe stato fermato con l’uso dello spray al peperoncino poi poi essere portato via dalla polizia. "Lo abbiamo portato fuori dal locale subito come facciamo anche in altre situazioni – spiegano i titolari –. Per esempio con le cosiddette baby gang, appena inquadriamo i soggetti chiediamo loro di andare via. È l’unico modo per riuscire a tutelarsi, l’alternativa è non dire nulla e sopportare. Poi capita la volta che anziché in cinque si presentano in venti: lì cosa fai? Meglio prevenire".