Ubriaco picchia gli agenti: arrestato. Stava sfasciando auto per strada

Stava spaccando auto parcheggiate in via Due Canali, nella zona del mercato ortofrutticolo. La polizia di Stato è accorsa e lo ha trovato visibilmente ubriaco, con addosso i segni di un’aggressione.

Qualcuno, pare di origine africana e al momento rimasto sconosciuto, lo avrebbe affrontato con un coltello e colpito con un pugno al volto. Il 38enne marocchino, immerso nei fumi dell’alcol, si è assopito. Sono arrivate le volanti della questura ed è stato allertato il 118, per l’invio di un’ambulanza. Quand’era ancora in via Due Canali, il 38enne si è poi risvegliato dal torpore e ha reagito male, dando pugni a due poliziotti. Da quanto emerso, il 38enne aveva riportato un taglio a un dito dovuto all’uso dell’arma bianca da parte dell’altro uomo. Ed era rimasto ferito al naso dal pugno che lui gli aveva assestato.

Ieri mattina il 38enne è comparso davanti al giudice Sarah Iusto, chiamato a rispondere del reato di lesioni: gli agenti della polizia hanno riportato qualche giorno di prognosi. L’uomo aveva ancora addosso abiti e scarpe cosparsi di sangue, a causa dei postumi della notte appena trascorsa. Il 38enne, che risulta regolare sul territorio italiano, lavora in una pasticceria. Assistito dall’avvocato Pina Di Credico, si è avvalso della facoltà di non rispondere.

Il pubblico ministero ha chiesto la convalida dell’arresto, ma non di collocare una misura cautelare. La difesa ha depositato in tribunale il suo contratto di lavoro. Il giudice lo ha lasciato in libertà in attesa della prosecuzione del giudizio direttissimo. al.cod.