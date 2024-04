Ubriaco prende a calci e pugni una Volante

Un’altra giornata di controlli straordinari in zona stazione da parte della polizia, tra contrasto al degrado e lotta allo spaccio. Erano le 14,40 di martedì quando un 42enne indiano è stato fermato dagli agenti del reparto prevenzione crimine per un normale controllo in piazzale Marconi. L’uomo, visibilmente ubriaco, ha cominciato ad andare in escandescenze prendendo a calci e pugni l’auto di servizio della polizia. è stato poi bloccato fermato e denunciato per danneggiamento.

Poco più tardi, intorno alle 17,20, un’altra pattuglia ha fermato un 31enne guineano che stazionava in piazza Reverberi. Senza fissa dimora e con diversi precedenti, è stato trovato in possesso di circa 2 grammi di sostanza stupefacente del tipo crack, suddivisa in 5 dosi, oltre che un coltellino a serramanico e 25 euro in banconote di piccolo taglio. È stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio.