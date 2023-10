"Ubriaco, sfrecciava a Luzzara: denunciato il 22enne alla guida"

Lo hanno visto sfrecciare ad alta velocità in centro abitato, con il rischio di provocare incidenti dalle conseguente potenzialmente gravi. E così alcuni cittadini, martedì scorso subito dopo l’ora di pranzo, hanno segnalato la situazione ai carabinieri, intervenuti a Luzzara per effettuare dei controlli. Alla fine è stata notata la vettura oggetto della segnalazione, subito fermata dai militari del paese in collaborazione con i colleghi del Radiomobile di Guastalla. A bordo dell’auto si trovava un giovane di 22 anni, residente nella Bassa Reggiana, che da subito è apparso in condizioni psicofisiche irregolari per potersi mettere alla guida. È risultato positivo all’alcoltest, con un tasso alcolemico di 1,78 grammilitro. Per lui è scattato il ritiro della patente, oltre al sequestro amministrativo della vettura. Il controllo è avvenuto in via Giovanni XXIII a Luzzara. Per fortuna è stato fermato prima che potesse incappare in un incidente. È stato portato in caserma per essere denunciato alla Procura della Repubblica reggiana, con il ritiro della patente e il sequestro del veicolo.