Ubriaco su scooter non assicurato

Guida ubriaco uno scooter senza assicurazione e revisione: denunciato e sanzionato un uomo di Scandiano. Un agente a riposo dal servizio della polizia locale del distretto di Scandiano dell’Unione Tresinaro Secchia, mentre si trovava in centro a Scandiano, ha notato uno scooter che procedeva zigzagando. Il conducente, un 45enne, circolava senza casco: l’agente ha segnalato il comportamento pericoloso ai colleghi in servizio, informando dello spostamento del ciclomotore fino a quando il mezzo è stato fermato. Il 45enne al momento del controllo ha mostrato i documenti del ciclomotore da cui è emerso che era stato revisionato nel 2017 saltando tre revisioni. Inoltre il mezzo era sprovvisto di assicurazione. Il 45enne ha mostrato chiari sintomi di avere abusato di bevande alcoliche ed è stato sottoposto a controllo con etilometro. Guidava con un’alcolemia superiore del doppio rispetto al limite di legge: è stato denunciato con lo scooter sequestrato per la mancanza di copertura assicurativa nonché il fermo amministrativo perché l’uomo circolava pure senza casco protettivo. Dopo due giorni il conducente di una moto, alla vista di una pattuglia della polizia locale di Scandiano, è scappato. È stato poi fermato: il motociclo non era mai stato revisionato e aveva saltato tre revisioni. Il motociclista, un 53enne residente a Scandiano, aveva la patente scaduta dal 2019. Gli è stato anche contestato il mancato arresto quando la pattuglia ha intimato l’alt.

m. b.