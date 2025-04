Uccidere un animale: c’è un modo etico?

Stasera alle 21 al cinema Rosebud, in via Medaglie d’oro della Resistenza, viene proposto "Christspiracy", nell’ambito della rassegna "Gli invisibili", con una un’indagine che sfida il modo tradizionale di pensare alla fede, all’etica e al nostro rapporto con gli animali. Dai creatori di "Seaspiracy", "Cowspiracy" e "What the Health" arriva l’ultimo capitolo della serie. La ricerca parte da una domanda: esiste un modo spirituale o etico per uccidere un animale? Il quesito ha condotto gli autori in giro per il mondo a intervistare teologi, archeologi, contadini e sciamani di diverse fedi religiose, in un viaggio che dura ben sette anni... "Christspiracy" intraprende un viaggio storico per indagare le connessioni tra il mondo animale e quello religioso, svelandone di quest’ultimo anche le sue contraddizioni.