Uccisa a 63 anni dalla malattia Simona Rocchi

È mancata per una grave malattia a soli 63 anni. Simona Rocchi (foto) lascia la figlia Serena con Stefano, parenti e amici. Ieri si sono ritrovati in molti nella chiesa parrocchiale di Vetto dove è stato celebrato il o Rosario di suffragio. La camera ardente è alla Casa Funeraria Mammi in via Macchiusa (Castelnovo Monti).

Oggi i funerali con partenza alle 14,30 dalla Casa Funeraria per la chiesa di Vetto dove sarà celebrata la messa. Al termine il feretro sarà accompagnato al cimitero di Gottano di Vetto per la tumulazione.

Simona Rocchi era molto conosciuta a Vetto e a Rosano, dove abitava con la figlia Serena. La notizia della sua prematura morte è stata per molti una dolorosa sorpresa.

La ricordano a Marola dove era impiegata presso un’azienda locale. La figlia Serena: "Non finirò mai di ringraziare mia madre per quello che mi ha dato, ringrazio anche tutti coloro che durante la sua malattia le sono stati vicino".

