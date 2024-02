Uccisa da una malattia a 55 anni. Oggi l’ultimo saluto a Luciana

E’ mancata all’affetto dei suoi cari Luciana Travaglioli di 55 anni. A darne il doloroso annuncio la mamma Onelia e il papà Guido, la sorella Viviana, il compagno Vittorio, il cognato Giuseppe, gli zii, cugini.

I funerali avranno luogo questa mattina con partenza dalla Casa Funerario Croce Verde di via della Croce Verde 1 - Reggio Emilia alle ore 11 per la chiesa parrocchiale di Paullo di Casina dove avverrà la celebrazione della Santa Messa al cui termine il feretro proseguirà per il cimitero locale dove seguirà la tumulazione.

Ieri sera è stato recitato un rosario di suffragio per la defunta Luciana presso la chiesa parrocchiale di Paullo. Per i familiari non fiori ma eventuali offerte alla Croce Rossa di Casina, anticipati ringraziano a tutti coloro che parteciperanno alla cerimonia funebre.

Luciana Travaglioli, deceduta a soli 55 anni per grave malattia, ha lasciato nel profondo dolore l’intera comunità di Paullo in comune di Casina dove abitava con la famiglia, conosciuta e stimata. Il sindaco di Casina, Stefano Costi, esprime profondo cordoglio a nome suo e dell’intera comunità di Casina a tutta la famiglia per la grave perdita della cara Luciana.

s.b.