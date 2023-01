Uccisa da una malattia, muore a 41 anni

Aveva combattuto due anni e mezzo contro la malattia, con la sua voglia di vivere e il suo carattere solare.

Ma alla fine si è dovuta arrendere, Veronica Vutcariova, a soli 41 anni di età.

Era originaria della Moldavia, ma da alcuni anni abitava a Cadelbosco Sopra, dove nel 2014 aveva raggiunto la sorella Elena, in Emilia da una quindicina d’anni.

"Mi aveva raggiunto in Italia – confida Elena – per cercare una vita migliore per sé e per la giovanissima figlia, di quasi 17 anni. Aveva lavorato come badante, come assistente domestica per alcune famiglie di Cadelbosco Sopra, trovandosi bene in questa nuova realtà reggiana. Poi la scoperta della malattia, le cure costanti, sempre continuando a lavorare. Lo ha fatto fino a ottobre, quando poi la fatica ha cominciato a farsi sentire in modo evidente".

Il decesso di Veronica è avvenuto domenica al Santa Maria Nuova di Reggio, dove la giovane donna era ricoverata. I familiari hanno deciso di far restare nel paese reggiano le spoglie di Veronica.

I funerali, affidati all’agenzia Tedeschi, si svolgono oggi pomeriggio alle 15 con rito civile, al cimitero di Cadelbosco Sopra, dove la salma verrà inumata. Lascia nel lutto la sorella Elena, la figlia e altri parenti.

Veronica aveva studiato molto nel suo Paese, tanto da ottenere la laurea in design di moda e in economia.

Era appassionata di disegno e di arte: nel tempo libero amava creare sulla carta dei modelli di abiti, ma era anche una brava pittrice. Si era fatta benvolere da tutti, dimostrando grande impegno sul lavoro, con forza e tenacia. La stessa messa in campo anche per far fronte alla malattia.

Antonio Lecci