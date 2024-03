Uccisa e data in pasto ai maiali. Il fratello che lotta per la verità: "I politici locali non mi salutano"

"Mia sorella Maria Chindamo era una donna tosta: si sposò presto, si laureò e avviò col marito Ferdinando Punturiero un’azienda agricola. La sua famiglia era sana: lei non si piegò davanti ai tentativi di assoggettarla. Non vi furono mai segnali che facessero presagire il suo tragico destino. La ‘ndrangheta è un serpente che mostra la faccia conveniente e propone affari: riconoscerla non è facile e voi in Emilia lo sapete bene".

Vincenzo Chindamo è il fratello di Maria, commercialista e imprenditrice aggredita e fatta sparire il 6 maggio davanti alla sua proprietà agricola a Limbadi (Vibo Valentia): venerdì, giorno della festa delle donne, lui è stato ospite del festival ‘Noicontrolemafie’, in un incontro organizzato con l’Ordine dei commercialisti e revisori contabili, rappresentato dal presidente Massimo Giaroli, e il comitato di parità dell’Ordine. Insieme a lui, l’autrice televisiva Carmen Vogani, che ha realizzato servizi sulla sparizione della donna. Entrambi sono stati intervistati da Alessandra Codeluppi, giornalista del Carlino. Secondo la Dda di Catanzaro, Maria Chindamo è stata data in pasto ai maiali e i suoi resti tritati con un trattore: si ipotizza che fu punita per due motivi, cioè la separazione dal marito, che si suicidò esattamente un anno prima della scomparsa, e la sua volontà di amministrare da sola i terreni, al centro delle mire del clan Mancuso.

Giovedì inizierà a Catanzaro il processo a carico di Salvatore Ascone, ritenuto vicino ai Mancuso, indagato per l’omicidio insieme al figlio Rocco allora minorenne e il suocero Punturiero, ritenuto l’ideatore e nel frattempo deceduto. "Finalmente Ascone sarà giudicato, ma è poca cosa - dice Chindamo -. Non credo che vi sia stato un solo mandante e neppure un solo esecutore. Per provare certe cose ho registrato conversazioni con persone poi finite nei fascicoli: ho rischiato e rischio". Denuncia situazioni pesanti: "Il vicesindaco di Laureana di Borrello (Reggio Calabria) non mi saluta: è proprietaria di uno dei terreni dove hanno scavato per trovare Maria. Non ha mai preso le distanze da ciò che è accaduto e mai espresso solidarietà. L’ex sindaco di Limbadi aveva lo stesso atteggiamento, poi il municipio è stato sciolto per infiltrazioni mafiose". Si è costruito un fronte di resistenza: "Ogni 6 maggio la gente e le istituzioni si ritrovano davanti al cancello dell’azienda agricola. E le terre di Maria sono coltivate da Goel che si oppone alla ‘ndrangheta". Giaroli ha infine riflettuto sugli eventi reggiani: "Qua abbiamo vissuto l’operazione ‘Aemilia’: siamo convinti che non abbia tolto la ‘ndrangheta, ma il coperchio del sistema che vivevamo da anni. Adesso insieme alle forze dell’ordine e alla prefettura il contrasto comincia a funzionare, anche se tardi".