Uccise la madre. Condannato a 22 anni

La Corte di Assise di Appello di Bologna ha confermato la condanna a 21 anni per Carlo Evangelisti, imputato per l’omicidio della madre, Milena Calanchi. La donna, 71 anni, morì tra il 15 e il 16 novembre 2021 nell’appartamento in cui viveva con il figlio a Modena. Il ragazzo aveva riconosciuto di aver discusso con la madre. I due litigavano spesso e, come accertato all’epoca, avevano entrambi forti problematicità: lei soffriva di depressione, mentre lui era spesso ubriaco. La difesa sosteneva la morte accidentale seguita a una caduta con schiacciamento della gabbia toracica.