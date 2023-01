Uccise la sorella, dopo 5 anni sarà già libero

di Daniele Petrone Uccise la sorella poco più di cinque anni fa, ma presto sarà già libero. Dopo cinque anni di reclusione – di cui solo otto giorni trascorsi in carcere e i restanti ai domiciliari dove si trova tuttora, con tre giorni di permesso a settimane per poter andare a fare la spesa – e duemila euro di risarcimento ciascuno a sei cugini, Franco Govi, per la giustizia, ha saldato il suo conto. Il 76enne che la mattina del giorno di Natale del 2017 strangolò a morte Franca, 61 anni, nel bagno dell’abitazione di Canali dove i due fratelli convivevano, ha ottenuto di fatto una pena dimezzata. Dai 12 anni in primo grado, in abbreviato, ai 6 anni e due mesi decisi ieri dalla Corte d’Assise d’Appello in una seconda sentenza dopo che la Cassazione aveva ordinato di riformulare la condanna di secondo grado (già ridotta a 9 anni e quattro mesi nel 2021). Ora, avendo già scontato oltre cinque anni e potendo godere – calcolatrice alla mano – di 450 giorni di bonus (90 all’anno) per buona condotta, potrà uscire non appena la decisione sarà definitiva. "Tecnicamente, per passare in giudicato, devono trascorrere 45 giorni. Ma se la...